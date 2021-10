Calciomercato Milan – Kjaer: “Orgoglioso del rinnovo. Quello che volevo”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Le sue dichiarazioni a tal proposito

"Se il Milan mi ha voluto rinnovare il contratto vuol dire che è contento del mio lavoro, di quello che ho fatto - ha detto Kjaer -. Sono orgoglioso di questo, è un sogno per me poter restare qui altri due anni. È quello che volevo". Per il danese, il poter restare al Milan è "un bel segnale di fiducia". Ma anche "un complimento per il mio impegno".