Calciomercato Milan – Kessie sedotto e abbandonato dal West Ham

CALCIOMERCATO MILAN – Franck Kessie, dopo aver disputato ben 111 partite in due anni e mezzo, sembra non essere più un imprescindibile del Milan. Nell’ultimo match, ad esempio, gli è stato preferito Rade Krunic. Il suo futuro in rossonero non è così certo anche perché, come riporta ‘Tuttosport’, il centrocampista piace in Premier League. Il West Ham però, a lungo interessata al numero 79 rossonero, sembra aver mollato la presa perché convinto a virare su un altro obiettivo: Gerson Fernandes del Benfica. Intanto Ricardo Rodriguez ha molto mercato, ma ancora non c’è nessuna offerta ufficiale: continua a leggere >>>

