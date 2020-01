Calciomercato Milan – Rodriguez ha mercato, ma ancora nessuna offerta

CALCIOMERCATO MILAN – Ricardo Rodriguez, terzino sinistro 1992 del Milan, è uno dei giocatori in partenza in questo mercato di gennaio. Lo svizzero è chiuso da Theo Hernandez, vera e propria rivelazione di questa prima parte di stagione. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ sono molti gli interessi nei suoi confronti, tra cui Psv, Watford e Fenerbahce, ma al momento non sono arrivate offerte ufficiali dalle parti di via Aldo Rossi. Intanto ecco le parole di Giorgio Armani sull’interesse di Bernard Arnault riguardo il Milan, continua a leggere >>>

