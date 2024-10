Kalulu, dunque, è entrato nel mondo Juventus dalla porta sul retro ma in poco tempo è già diventato un insostituibile per l'allenatore dei bianconeri, Thiago Motta . Da terzino destro prima e, dopo l' infortunio di Gleison Bremer , soprattutto da centrale.

Adesso sembrano pochi i 3,3 milioni di euro investiti dalla Juventus (pagabili in due esercizi) per il prestito oneroso di Kalulu dal Milan, ma anche i 14 milioni di euro per il diritto di riscatto sembrano un'inezia. La conferma a Torino per l'ex delle giovanili dell'Olympique Lione, a questo punto, sembra scontata. Con il Milan che rischia un nuovo caso Edgar Davids. LEGGI ANCHE: Fonseca ‘divide’ il Milan in titolari e riserve: un caso e due punti interrogativi >>>