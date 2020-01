Calciomercato Milan – Interesse della Fiorentina per Kessie

CALCIOMERCATO MILAN – Spunta una nuova pretendente per Franck Kessie. Per l’ivoriano si è sempre parlato di un interesse da parte dei club inglesi, ma stando a quanto riportato da Repubblica Firenze, ci sarebbe da registrare un sondaggio da parte della Fiorentina di Commisso.

Il Milan non avrebbe problemi a cedere Kessie, ma servono almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra certamente non facile da investire per i viola, che comunque cercano un nome di spessore a centrocampo. Le alternative sono rappresentate da Meite del Torino e Fofana dell'Udinese.

