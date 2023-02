Calciomercato – Milan, Inter e Juventus ferme a gennaio

Serie A, un calciomercato invernale del tutto fermo

Juventus, Milan e Inter, si legge, per la prima volta da quando esiste il calciomercato, hanno chiuso una sessione senza aggiungere nomi alle proprie rose. Segno dei tempi, in una Serie A che brucia un miliardo a stagione e in cui ciascuno si arrangia come può; facendo plusvalenze più che sospette, imbastendo cessioni del club a management invariato o quasi, o caricando centinaia di milioni di debiti sul club e sulla società che lo controlla. Vie diverse, ma l’effetto su questo gennaio è uguale per tutti: zero euro spesi sul mercato e nessun rinforzo in arrivo. Calciomercato Milan – Il presidente dell’Adana: “Bakayoko ha rinunciato”