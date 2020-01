Calciomercato Milan – Il riscatto di Kjaer costa 2,5 milioni

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo la cessione di Mattia Caldara all’Atalanta, Simon Kjaer ha fatto il percorso inverso accasandosi al Milan. Il centrale danese arriva in prestito con diritto di riscatto in favore del Siviglia, club proprietario del cartellino. Ma a quanto ammonta il diritto di riscatto? L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ scrive che servono 2,5 milioni di euro per acquistare definitivamente le prestazioni del difensore. Intanto Kjaer potrebbe giocare dal primo minuto già contro la Spal, continua a leggere >>>

