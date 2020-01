Calciomercato Milan – Il Genoa punta a chiudere a breve per Borini

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo aver riportato in rossoblu in questi ultimi giorni Mattia Perin, Valon Behrami e Mattia Destro, secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il Genoa, affidato dal Presidente Enrico Preziosi alla conduzione tecnica di Davide Nicola, vuole chiudere a breve per l’acquisto di Fabio Borini dal Milan.

Borini, classe 1991, è in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi e piace anche ad altre squadre di Serie A, quali Fiorentina e Torino. Altro calciatore in uscita dal Diavolo è Mattia Caldara: per scoprire dove potrebbe finire il difensore, continua a leggere >>>

