Ex Milan – Giampaolo non ha fretta di tornare ad allenare

MILAN NEWS – L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, disponibile in edicola, riporta le dichiarazioni di Luciano Spalletti che, settimana scorsa, ha esternato la sua volontà di ritornare ad allenare. “Non conta il progetto economico, io alleno perché mi piace farlo. E’ ora di tornare in panchina”.

Di contro, invece, la volontà di Marco Giampaolo, allenatore del Milan per sole 7 giornate, prima che arrivasse l'esonero dopo la vittoria contro il Genoa. L'ex Sampdoria ha ancora un anno di contratto con il Milan e non ha fretta di provare una nuova esperienza, perché ha ancora bisogno di tempo per smaltire la forte delusione subìta in rossonero.