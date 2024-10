Milan, Gabbia pronto al nuovo step. Capitolo attaccante, due i nomi in voga

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 14 ottobre 2024. Non potrebbe essere altrimenti viste le tante critiche sulla squadra rossonera. Matteo Gabbia è pronto al salto di qualità, mentre sul mercato ci diverse voci sul possibile nuovo attaccante rossonero. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.