Milan, Gabbia rinnova. Leao va al Barcellona? Studiata la strategia per Ricci

Tanto spazio concesso a Milan-Juventus sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 21 novembre 2024. E non potrebbe essere altrimenti, visto che ci avviciniamo a grandi passi verso il big match della 13^ giornata della Serie A 2024-2025. Una partita storica e più che mai importante per il Diavolo in questo preciso momento della stagione. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti sul confronto tra rossoneri e bianconeri finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.