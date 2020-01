Calciomercato Milan – E’ l’Ibrahimovic day: grande attesa tra i tifosi

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è il gran giorno del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan oltre nove anni dopo il suo primo sbarco rossonero. Lo svedese atterrerà alle undici all’aeroporto di Linate, poi visite mediche e firma del contratto a Casa Milan.

Ad aspettare Ibrahimovic all’aeroporto ci saranno Zvonimir Boban e Paolo Maldini. L’attaccante potrebbe arrivare insieme a tutta la famiglia, così come è successo nell’agosto del 2010 dopo la trattativa effettuata da Adriano Galliani con il Barcellona. Il compito dell’ex Manchester United sarà quello di cercare di rianimare una squadra che al momento è undicesima in classifica e che soprattutto arriva dalla clamorosa umiliazione di Bergamo.

Ibrahimovic sarà lunedì a San Siro per salutare i tifosi, ma non sarà a disposizione per giocare, in quanto gli serviranno un paio di giorni per prendere confidenza con la nuova realtà: la data più probabile è quella del 15 gennaio, giorno degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Spal. Ibrahimovic in questi giorni si sistemerà in un albergo nel centro del Milano. Lo svedese ha una casa in zona Montenapoleone, però il trasloco vero e proprio deve ancora iniziare. Al di là comunque di questi dettagli da sistemare, Zlatan verrà presentato domani mattina alle 10 in conferenza stampa, e poi sarà a Milanello a conoscere i suoi nuovi compagni: l’Ibra 2 è ufficialmente iniziato. Intanto ci sono delle novità molto importanti sull’obiettivo Todibo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android