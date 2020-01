Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Todibo via solo in prestito secco

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Barcellona sarebbe disposto a cedere Jean-Clair Todibo solamente in prestito secco, senza lasciare, dunque, il diritto o l’obbligo di riscatto alle tante squadre interessate al centrale francese classe 1999. Tra queste c’è, come noto, anche il Milan che a questo punto potrebbe ritirarsi definitivamente se fossero confermate le condizioni rese note dal periodico catalano. Intanto, non mancano le pretendenti anche per Piatek: continua a leggere>>>

