Calciomercato Milan – Donnarumma, rinnovo poi cessione?

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, benché per il momento se ne parli poco, in casa Milan è sempre di grande attualità la questione del rinnovo contrattuale di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere titolare dei rossoneri dalla stagione 2015-2016.

Per il quotidiano romano entro questo mese di gennaio verrà ufficializzato il rinnovo di Donnarumma, attualmente sotto contratto fino al 30 giugno 2021 per uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione, per almeno un altro biennio (quindi fino al 30 giugno 2023) con l’ingaggio che dovrebbe essere portato a 7 milioni netti l’anno.

L’obiettivo del club di Via Aldo Rossi sarebbe quello di evitare che il portiere si svincoli a parametro zero, o quasi, nel prossimo futuro. In realtà, ha concluso il ‘CorSport‘, le possibilità che Donnarumma resti al Milan anche nella stagione 2020-2021 sembrano essere, in questo momento, decisamente limitate.

Il Diavolo, però, si sta impegnando molto, in questa sessione invernale di calciomercato, per regalare dei rinforzi al tecnico Stefano Pioli.

