Decreto Crescita, nessuno compra più all’estero del Milan: i numeri

Gli effetti del Decreto Crescita sul mercato del Milan — «Se il Decreto Crescita dovesse eliminare i vantaggi fiscali per i giocatori stranieri, non li potremmo più prendere, ma il fisco non ci guadagnerebbe. Il calcio italiano perderebbe valore con meno sponsor e meno spettatori», ha sottolineato, quindi, Scaroni.

Le posizioni dei dirigenti del Milan sul Decreto Crescita, in effetti, si riflettono sulle campagne acquisti condotte dal club di Via Aldo Rossi dall'entrata in vigore delle agevolazioni per i calciatori presi all'estero. Dall'estate 2019 ad oggi, infatti, il Diavolo ha investito in Italia soltanto il 16,4% delle spese per i cartellini dei nuovi giocatori. 63,1 milioni di euro contro 320,5 milioni di euro destinati oltre confine.

Inter, Napoli e Juventus lo utilizzano meno dei rossoneri — Nell'ultimo mercato estivo, il Milan ha comprato solo all'estero. In Serie A ha preso soltanto Marco Sportiello, Luka Romero e Luka Jović, tutti a costo zero. Il Milan, dunque, è l'unica grande del nostro calcio che sfrutta in maniera così assidua in Decreto Crescita.

Inter, Juventus e Napoli lo fanno in modo più bilanciato. L'Inter ha speso il 49,7% in Italia e il 50,3% all'estero dei 437,2 milioni di euro stanziati per rinforzarsi dal 2019 a oggi. La Juventus, addirittura, ha speso entro i confini nazionali 348,7 milioni di euro a fronte dei 303,3 milioni di euro spesi all'estero. Il Napoli si ferma al 28,2% speso in Italia, comunque più del 16,4%. LEGGI ANCHE: Milan, Ordine attacca Pioli: ecco le sue parole >>>

