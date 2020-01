Calciomercato Milan – Dani Olmo, la storia: dal Barcellona alla Nazionale

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, traccia un identikit di Dani Olmo, calciatore della Dinamo Zagabria accostato al Milan nelle ultime settimane di mercato.

Dani Olmo ha avuto il coraggio di lasciare il Barcellona a 16 anni per andare in Croazia, più precisamente alla Dinamo Zagabria. La scelta è stata vincente, perchè lo spagnolo è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi mesi: è stato protagonista l’estate scorsa dell’Europeo Under 21 vinto dalla Spagna (con il suo gol in finale contro la Germania) e in Champions League ha debuttato alla grande contro l’Atalanta (grande partita nel 4-0 contro i bergamaschi).

Insomma, Dani Olmo è pronto al grande salto: “Il progetto era chiaro sin dall’inizio, tanto per la Dinamo come per noi: formarmi come calciatore e poi vendermi bene a una squadra grande – ha raccontato il calciatore qualche tempo fa alla Gazzetta dello Sport -. Ancora non è successo ma lavoriamo con quello scopo. La Dinamo è un club venditore. Finora non è arrivata l’offerta giusta per me, ma non è un problema. Mi godo il momento, lavoro duro, poi vedremo». Chissà che non arrivi proprio da parte del Milan. C’è però un problema relativo alle commissioni, continua a leggere >>>

