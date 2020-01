Calciomercato Milan – Dani Olmo, è sfida con Lipsia e Wolverhampton

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Il Milan cercherà di corteggiare Dani Olmo nelle prossime settimane, in modo da convincere il calciatore a sposare il progetto rossonero.

La trattativa, però è tutt’altro che facile, considerando che la concorrenza è elevata: Lipsia e Wolverhampton sembrano essere in questo momento gli avversari più temibili per i rososneri. Il club tedesco, in particolare, è deciso a fare sul serio, e sarebbe pronto a prendere Dani Olmo già a gennaio. Intanto Arnault è ufficialmente l’uomo più ricco del mondo. Ecco la classifica, continua a leggere >>>

