Calciomercato Milan – Dani Olmo è il vero obiettivo per l’estate: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, l’attenzione del Milan in questo momento è totalmente rivolta a Dani Olmo, jolly d’attacco spagnolo della Dinamo Zagabria. Un calciatore così ha tutte le caratteristiche per essere considerato il rinforzo ideale: è giovane ma ha già dato prova delle sue qualità, costa molto ma può valorizzarsi ancora di più.

Anche dal punto di vista tecnico Dani Olmo sarebbe un acquisto molto importante perchè è dotato di grande tecnica e velocità. Il Milan cercherà di corteggiare lo spagnolo nelle prossime settimane in modo da convincere il calciatore a sposare il progetto rossonero: visto il contratto in scadenza nel 2021 con la Dinamo Zagabria, la concorrenza è elevata, con il Lipsia e il Wolverhampton che sembrano essere le concorrenti più accreditate. Il club tedesco, in particolare, è deciso a fare sul serio, e sarebbe pronto a prendere il talento già a gennaio.

Al Milan Dani Olmo interessa davvero, ma al momento non c’è stata nessuna offerta ufficiale. L’obiettivo è quello di acquistarlo in estate, sempre che il trequartista non abbia già lasciato Zagabria. Maldini e Boban, al di là dell’offerta economica, possono offrire a Dani Olmo un ruolo di primo piano dal punto di vista tecnico, con la possibilità di crescere con gli altri calciatori di talento presenti in rosa come Donnarumma, Theo Hernandez, Bennacer e Rafael Leao. Insomma, i rossoneri ci provano, ma il tutto sarà più chiaro nelle prossime settimane. Intanto ci sono delle novità importanti su una cessione che sta per sbloccarsi, continua a leggere >>>

