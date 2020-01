Calciomercato Milan – Rodriguez al Fenerbahce si sta sbloccando

CALCIOMERCATO MILAN – Una trattativa avviata, chiusa e poi improvvisamente arenatasi. Ricardo Rodriguez al Fenerbahce alla fine, però, si farà. Il terzino svizzero ha già l’accordo con il club turco, che non ha potuto concludere prima semplicemente perchè bloccato dalla federazione turca per motivi di Fair Play Finanziario. Ora, però, secondo quanto riferito da Sky, l’operazione si starebbe sbloccando e molto presto Rodriguez si potrà unire al Fenerbahce. In caso contrario, comunque, è sempre pronto il PSV Eindhoven. Una volta ceduto Rodriguez, il Milan dovrà ovviamente andare a sostituirlo con un altro terzino sinistro che possa fare da riserva a Theo Hernandez. Si valutano diversi profili giovani.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android