Milan, Chukwueze si presenta: “Qui per i tifosi e grazie a Osimhen”

E poi, a quanto pare, anche il suo connazionale Victor Osimhen, bomber del Napoli, ha giocato in favore del Diavolo per l'arrivo di 'Chuku' in Italia. "Mi ha detto: 'Il Milan è un bellissimo club, il miglior club. Non esitare, hanno ottime persone e i tifosi sono incredibili, sono pazzi per il calcio'. Victor è un bravo ragazzo, ha avuto un ruolo importante nella mia scelta".