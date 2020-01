Calciomercato Milan – C’è il Torino sulle tracce di Borini

CALCIOMERCATO MILAN – Il campionato di Serie A sta per tornare, il Torino di Walter Mazzarri ha il compito di dare una sterzata nella seconda parte di stagione. La squadra di Urbano Cairo è davanti a un bivio: fare il definitivo salto di qualità o rimanere bloccati al centro della classifica.

Stando a quanto riporta “Tuttosport”, l’allenatore granata sarebbe intrigato da Fabio Borini che, ormai indirizzato verso la risoluzione di contratto con il Milan, potrebbe rappresentare un rinforzo a parametro zero. Il Torino è infatti alla ricerca di una punta e soprattutto di un nuovo compagno di reparto per Belotti. Mazzarri considera l’attaccante rossonero come un’ottima spalla da affiancare al suo bomber, con la propensione da combattente e quella generosità che lo ha contraddistinto al Diavolo.

La concorrenza su Borini può rappresentare invece un ostacolo: per l’attaccante classe 1991, infatti, è in corso un vero e proprio Derby della Lanterna di mercato con Genoa e Sampdoria pronte ad offrire un ruolo da protagonista all’azzurro. L’idea di affiancare un attaccante come Andrea Belotti, però, potrebbe essere la chiave giusta per convincere Borini ad accettare la causa granata.

Intanto oltre a Borini, anche Krzysztof Piatek potrebbe essere un giocatore destinato a lasciare Milanello. Tante le pretendenti sul polacco, continua a leggere >>>

