Calciomercato Milan – Caldara, in vista il grande ritorno all’Atalanta?

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina, per Mattia Caldara, classe 1994, potrebbe concretizzarsi il grande ritorno all’Atalanta nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.

I contatti tra il difensore centrale nativo di Bergamo ed i vertici della ‘Dea‘, ha scritto il quotidiano romano, si sono intensificati in questi giorni, quando Caldara ha capito che, nel Milan, nella seconda parte di stagione, non avrà spazio nonostante abbia recuperato dal punto di vista fisico dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Caldara, giunto al Milan nell’estate 2018 nell’ambito dello scambio con la Juventus che ha incluso Leonardo Bonucci, ha totalizzato 2 presenze per il Diavolo, una in Europa League contro il Dudelange ed una in Coppa Italia contro la Lazio nella passata stagione, oltre a qualche apparizione nel Milan Primavera con Federico Giunti.

Il giocatore gradirebbe maggiore minutaggio, così l’opzione Atalanta rappresenterebbe una bella chance per lui e per i bergamaschi, alla ricerca di un difensore centrale visto il probabile addio di Simon Kjaer, classe 1989, ai ferri corti con Gian Piero Gasperini. Dovrebbe potrebbe andare il danese? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

