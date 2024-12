Schira: “Il Milan ha scaricato Calabria. Divorzio annunciato. Ibra vuole …”

Schira conferma: "La Juventus vuole Tomori del Milan"

"Fasce strappate. Ci sono parecchi capitani di Serie A che sono finiti in discussione e potrebbero fare i bagagli già a gennaio. Incredibile ma vero. Da simboli a esuberi, il passo è stato clamorosamente breve. Tanto da essere stati relegati a panchinari di lusso nelle ultime settimane. Il che provocherà l'inevitabile separazione tra gennaio e giugno. Una delle parabole più incredibili riguarda Danilo, passato da insostituibile per Max Allegri a riserva nella Juve targata Thiago Motta. Il contratto del difensore brasiliano scade il prossimo 30 giugno e non verrà rinnovato. Crescono però le chance di un addio anticipato, soprattutto se la Vecchia Signora dovesse ingaggiare nei prossimi giorni due nuovi specialisti per il reparto arretrato (Hancko, Silva e Tomori nel mirino). Per Danilo c'è alla finestra il Napoli, che vorrebbe puntellare la propria retroguardia con un elemento di grande esperienza".