Calciomercato Milan – Per Brahim Diaz si discuterà con il Real Madrid

Il Milan, nel prossimo calciomercato, potrebbe cambiare molto. La dirigenza rossonera potrebbe andare alla ricerca di nuovi giocatori da inserire in rosa, ma occhio anche alle scadenza. Il Diavolo, infatti, dovrà pensare ai riscatti e ai rinnovi importanti. Alcuni giocatori, infatti, restano in bilico. Uno di questi è Brahim Diaz. Per lo spagnolo, in prestito dal Real Madrid, si dovrà trattare con i blancos, dato che il prestito biennale è in scadenza. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.