Calciomercato Milan – Biglia, addio certo a fine stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Biglia, centrocampista argentino classe 1986, si è fermato nei giorni scorsi per una lesione al bicipite femorale alla coscia sinistra. Ennesimo infortunio muscolare della sua tribolata esperienza rossonera, iniziata nell’estate 2017, quando fu prelevato dalla Lazio per 17 milioni di euro più 3 di bonus.

Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, Biglia ha saltato addirittura il 34% delle gare ufficiali del Milan in due anni e mezzo a Milano. Pertanto, a fine stagione, quando scadrà il contratto del regista sudamericano, le strade di Biglia e del club di Via Aldo Rossi si separeranno. Impossibile che possa restare a Milanello. Altre cessioni, invece, sono state previste a gennaio: per i dettagli, continua a leggere >>>

