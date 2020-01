Calciomercato Milan – Begovic arriva solo per sei mesi: ritornerà al Bournemouth

CALCIOMERCATO MILAN – Nella giornata di ieri il Milan ha ufficializzato l’arrivo si Asmir Begovic. Il portiere, che ha disputato la prima parte di stagione con il Qarabag, è di proprietà del Bournemouth e tornerà proprio in Inghilterra a fine stagione. I rossoneri hanno infatti preso il bosniaco in prestito secco per sei mesi, stessa formula utilizzata per la cessione di Pepe Reina all’Aston Villa. Begovic non giocherà contro la Spal, potrebbe farlo invece Ante Rebic: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android