Papà Allegri rivela: “Max è un po’ agitato”. Strizza l’occhio al Milan?

L'ex allenatore del Milan, Allegri, ha ricevuto un premio, ma non potendo essere presente ha mandato il padre, che ha parlato del suo futuro

Nella serata di lunedì 9 settembre, si è tenuta la cerimonia del Premio nazionale "Giornalismo Sport e Cultura" e del Premio Nazionale Romano Fogli "Classe e Lealtà Mondiali". L'evento è stato organizzato dalla Consulting Service Sport Italia di Rossano Dolfi, con il patrocinio del Comune di Santa Maria a Ponte (PI). Numerose personalità del mondo del calcio, tra dirigenti, ex giocatori e allenatori, sono state premiate. Tra questi, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente della Lega Pro Matteo Marani, il direttore dell'area tecnica del Bologna Giovanni Sartori e il direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi. Sono stati inoltre premiati Eraldo Pecci, noto per le recenti critiche all'Inter riguardo i debiti, l'ex portiere di Fiorentina e Milan Giovanni Galli e l'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che però non ha potuto partecipare alla cerimonia.