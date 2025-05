Calciomercato Milan, Abraham destinato a Roma: e il futuro ...

Calciomercato Milan, il destino di Tammy Abraham sembrerebbe essere segnato. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', queste dovrebbero essere le ultime apparizioni col rossonero. Il club avrebbe deciso di non trattare con la Roma al termine del prestito gratuito. Abraham era arrivato proprio all’ultimo giorno di mercato nell’ambito dell’affare Alexis Saelemaekers. Abraham, col Milan, ha segnato una decina di reti tra campionato e coppe, condite da sette assist. Ma questo non dovrebbe bastare per restare al Milan.