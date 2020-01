Calciomercato Inter – Moses sempre più vicino: arriva in settimana?

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter entra in una settimana decisiva per quanto concerne il suo calciomercato. Il tecnico Antonio Conte è stato chiaro: la coperta è corta e per ambire agli obiettivi richiesti servono rinforzi. Oltre al neo arrivato Ashley Young, i nerazzurri aspettano di accogliere Christian Eriksen e Olivier Giroud, ma l’amministratore delegato Giuseppe Marotta è al lavoro per consegnare al tecnico salentino un altro esterno.

Matteo Politano e Leonardo Spinazzola,i nerazzurri hanno virato suVictor Moses. Il giocatore di proprietà del Chelsea, da due stagioni è in prestito al Fenerbahçe, in Turchia. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“ oggi in Milano tra mercoledì e giovedì per sostenere le visite mediche e diventare un giocatore nerazzurro. Dopo la trattativa saltata tra,i nerazzurri hanno virato su. Il giocatore di proprietà del, da due stagioni è in prestito al, in. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sportoggi in edicola , il nigeriano potrebbe arrivare atra mercoledì e giovedì per sostenere lee diventare un giocatore nerazzurro.

prestito con diritto di riscatto. Classe 1990, la stagione dell’esterno è stata fin qui condizionata dagli infortuni: la sua ultima presenza risale al 3 dicembre, con uno scampolo di partita in Coppa di Turchia. Fin qui solo 7 presenze complessive. Moses è però La formula sarà quella del. Classe, la stagione dell’esterno è stata fin qui condizionata dagli infortuni: la sua ultima presenza risale al, con uno scampolo di partita in. Fin qui solocomplessive. Moses è però uno dei prediletti di Conte , avendo vissuto insieme l’annata del titolo ai tempi dei “Blues“.

