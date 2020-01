Calciomercato Inter – Con la partenza di Vecino sarà assalto a Vidal?

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter sembra scatenata in questa sessione invernale di calciomercato. I nerazzurri stanno infatti lavorando su quattro fronti, per regalare al mister Antonio Conte rinforzi di altissimo livello per la seconda parte di stagione. Tre sono gli obiettivi in dirittura d’arrivo per i nerazzurri: Olivier Giroud, Christian Eriksen e il neo arrivato Ashley Young.

Stando a quanto riporta il “Corriere della Sera” oggi in edicola, però, l’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta potrebbe non fermarsi qui. Non sarebbe infatti ancora tramontata la pista che porta ad Arturo Vidal, centrocampista cileno di proprietà del Barcellona e pupillo di Conte.

Il colpo è di quelli difficili, ma con la partenza di Matias Vecino tutto potrebbe cambiare. Certo, è che Vidal non viveva sicuramente una luna di miele con Valverde, ora che l’allenatore del Barcellona è Quique Setién, il cileno potrebbe voler restare. Intanto il Milan si prepara a scendere in campo domenica contro l’Udinese. Per le ultime sul ‘lunch match‘, continua a leggere >>>

