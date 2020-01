Calciomercato Inter – In Spagna certi: “Vidal resta fino a giugno”

CALCIOMERCATO INTER – Quique Setién è ufficialmente il nuovo allenatore del Barcellona. L’ex Betis Siviglia sta iniziando a prendere confidenza con il nuovo gruppo e di conseguenza, le sue decisioni, possono interessare il mercato dell’Inter. Stando a quanto riporta oggi, infatti, il “Mundo Deportivo”, Setién sarebbe stato tassativo riguardo ad Arturo Vidal: l’ex allenatore del Betis avrebbe deciso di tenere il centrocampista cileno in Catalogna, almeno fino al termine della stagione.

Possibile trattativa con l’Inter che quindi si complica sensibilmente. Come era stato detto, l’esonero di Ernesto Valverde sarebbe potuto risultare fatale per le speranze nerazzurre di arrivare al primo nome chiesto da Antonio Conte. Ecco perché l’amministratore delegato Giuseppe Marotta sta cercando di accelerare con decisione la trattativa che porterebbe Christian Eriksen in nerazzurro: il futuro del cileno, con l’arrivo di Setién, si tinge sempre di più di blaugrana, quello del danese, sembra tingersi di nerazzurro.

La trattativa tra Inter e Roma per lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola intanto è in ghiaccio. La Roma ha scelto l’alternativa guardando in casa del Milan, continua a leggere >>>

