Cagliari, Semplici: “Il Milan si è rinforzato per ottenere grandi obiettivi”

Renato Panno

Leonardo Semplici, in vista di Milan-Cagliari, ha parlato dei rossoneri come squadra costruita per ambire ai primi posti in classifica. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa riportate dal 'Corriere dello Sport': "Se Radunovic è pronto? Io me lo auguro. Boris è fermo da tempo ma siamo fiduciosi perché ha un grande potenziale. Certo, ci dispiace aver perso Cragno.

Sul Milan: "Sappiamo che sarà difficile anche perché il Milan si è rinforzato molto sul mercato, ma abbiamo anche la consapevolezza di avere certe caratteristiche per fare bene. Loro sono una squadra costruita per lottare nei primi posti della classifica e per ottenere grandi obiettivi, ma noi abbiamo lavorato sullo specifico per l'avversario che andremo ad affrontare".