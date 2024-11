“Gigi Riva football week”: ecco l’iniziativa durante Cagliari-Milan

Prima di Cagliari-Milan, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', i tifosi del Cagliari renderanno omaggio al grandissimo Gigi Riva

Luigi Riva , detto Gigi, ha giocato con la maglia del Cagliari dal 1963 al 1977 lasciando un segno indelebile nel calcio italiano . La leggenda è purtroppo morata il 22 gennaio 2024 a 79 anni. Prima di Cagliari-Milan , come riporta 'La Gazzetta dello Sport', i tifosi del Cagliari renderanno omaggio all’Unipol Domus all’indimenticabile attaccante. Riva giovedì avrebbe compiuto 80 anni: per celebrare la speciale ricorrenza, martedì è iniziata la “Gigi Riva football week”, una serie di eventi a tema. Oggi gli ultras gli dedicheranno una coreografia particolare: nella curva Nord si richiamerà l’ormai leggendaria maglia con il numero 11, vero e proprio marchio. La Sud risponderà con l’orchestra a fiati: trombe e sassofoni al ritmo di grancassa.

Cagliari-Milan nel ricordo di Gigi Riva: l'iniziativa della Curva

Ieri mattina Gigi Buffon ha raccontato il suo Riva ai ragazzini. In serata si è tenuto lo spettacolo “El Hombre Vertical” al teatro Doglio, con Marco Bucciantini sul palco. Oggi alla Manifattura Tabacchi ci sarà una mostra di cimeli inediti del campione. Domani è in programma presso il Centro Sportivo Belly lo Street Soccer aperto a tutti, alle 20 il Notorius Cinema proietta il film di Riccardo Milani “Nel nostro cielo un rombo di tuono”. LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan, probabili formazioni: restano due dubbi per Fonseca