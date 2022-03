Cagliari-Milan, recuperato Giroud: sarà a disposizione | Serie A News

Olivier Giroud regolarmente disponibile per Cagliari-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022 di sabato sera in Sardegna

Daniele Triolo

Olivier Giroud sarà regolarmente a disposizione di mister Stefano Pioli per Cagliari-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma sabato sera alle ore 20:45. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola.

Lunedì l'attaccante francese, 8 gol in campionato e 11 complessivi in stagione, ha avuto qualche linea di febbre. Subito smaltita, comunque. Giroud, dunque, ieri si è allenato in palestra insieme ad altri compagni, non uscendo sul campo con il resto del gruppo.

Già oggi, però, si allenerà in gruppo in vista di Cagliari-Milan. Nessun campanello d'allarme per Giroud, insomma, che si metterà a disposizione della squadra con la speranza di poter incrementare il suo bottino di reti. Il tabù della maglia numero 9 è già sfatato, ma continuare a segnare non guasterebbe.

L'ex Arsenal e Chelsea è uno dei punti fermi della compagine rossonera, una delle armi offensive più importanti di Pioli per cercare di arrivare a conquistare lo Scudetto. Giroud, ad ogni modo, potrebbe partire dalla panchina in Cagliari-Milan della 'Unipol Domus', lasciando il posto di titolare a Zlatan Ibrahimović. Milan, in vista uno scambio con il Napoli? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI