Ora, finalmente, come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Leao sembra essere tornato definitivamente ai suoi livelli. Le prime avvisaglie si erano avute già durante Real Madrid-Milan 1-3 di Champions League . Al 'Santiago Bernabéu' Leao aveva offerto una prestazione 'monstre' per continuità di rendimento e giocate decisive. E Fonseca già nella conferenza stampa della vigilia di Cagliari-Milan aveva confermato la nuova, positiva impressione sul ... Rafa ritrovato.

La reazione all'ottobre terribile, quello delle panchine, si è vista anche a Cagliari. Le qualità, a Leao, non sono mai mancate. Ogni tanto, però, il top player del Milan ha difettato dal punto di vista della 'testa', dell'atteggiamento. Alla 'Unipol Domus' prima ha tramutato in rete il perfetto suggerimento di Tijjani Reijnders , poi quello di Youssouf Fofana .

La cosa che ha colpito di più, ha spiegato il 'CorSport', è che Leao sembra sia tornato a fare le cose con grande serenità, con la sua leggerezza, con il suo sorriso. Gli serviva, probabilmente, sentirsi grande in mezzo ai grandi di Madrid per tornare sé stesso. Ora, però, servirà che si ripeta con costanza in ogni partita per contribuire alla risalita del Diavolo in classifica in Serie A.