'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Cagliari-Milan , partita della 12^ giornata della Serie A 2024-2025 disputatasi ieri pomeriggio alla 'Unipol Domus' e terminata 3-3 . Voto 5 , quindi insufficienza, per l'arbitro del match, il signor Michael Fabbri della sezione A.I.A. di Ravenna. Un voto, ha specificato la 'rosea', che 'include quello del V.A.R. , Gianluca Aureliano '.

Cagliari-Milan 3-3, la moviola: male l'arbitro Fabbri

Dubbi, infatti, sul gol che porta in vantaggio subito il Cagliari, al 2', con Nadir Zortea. Sul suo tiro, infatti, c'è Zito Luvumbo in sospetto fuorigioco (gamba sinistra) che impalla Mike Maignan, portiere del Milan. Si evince anche dalle immagini, dove si vede il francese sporgere la testa a sinistra per veder partire il tiro del giocatore avversario. Una situazione, questa, anche per la presenza di José Luis Palomino lì vicino e in netto fuorigioco, che necessitava l'intervento chiarificatore del V.A.R..