Francesco Camarda ha giocato ieri, in Cagliari-Milan 3-3 alla 'Unipol Domus', la sua prima partita da titolare in Serie A con i rossoneri

Ieri pomeriggio, alla 'Unipol Domus', si è disputata Cagliari-Milan , partita della 12^ giornata della Serie A 2024-2025 terminata 3-3 . Ha giocato titolare, nel cuore dell'attacco rossonero, il giovane centravanti Francesco Camarda , classe 2008 : una buona prestazione, per 66' complessivi, prima di lasciare il suo posto in campo a Tammy Abraham .

Cagliari-Milan, prima da titolare per Camarda

Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, con la presenza da titolare in Cagliari-Milan a 16 anni e 244 giorni, Camarda è diventato il secondo calciatore più giovane a partire titolare in Serie A con il Milan nell’era dei tre punti a vittoria (dalla stagione 1994-1995).