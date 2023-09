Cagliari-Milan, Adli ha la sua chance: il ‘Pianista’ titolare dopo un anno

Da subito ha dimostrato grande attitudine ed ottimi colpi, ma non ha trovato spazio nelle rotazioni di Stefano Pioli e nonostante ciò non ha mai alzato la voce per reclamare spazio. In estate non solo ha rifiutato tutte le offerte che gli erano pervenute, ma ha anche organizzato un pranzo a casa sua, con l'intento di unire il gruppo.

Il fantasista del Milan, che oggi avrà finalmente la sua chance dopo aver tanto faticato e lavorato, ha studiato violino e pianoforte al conservatorio e per questo è conosciuto come il 'Pianista'. È cresciuto guardando Zinedine Zidane e Juninho Pernambucano e ha creato una fondazione a suo nome. E stasera proverà ad illuminare con la '7' sulle spalle. LEGGI ANCHE: Milan, vice Theo Hernandez: contatti in corso per Miranda >>>

