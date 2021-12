Buona notizia, Giroud sta meglio: possibile recupero per Milan-Napoli

Olivier Giroud, infortunatosi durante Atlético Madrid-Milan di Champions League, potrebbe essere a disposizione per la sfida del 19 dicembre

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Olivier Giroud , attaccante del Milan che si era infortunato in Champions League al 'Wanda Metropolitano' contro l' Atlético Madrid , sta meglio. Il suo rientro, pertanto, si avvicina, visto che la lesione al bicipite femorale della coscia sinistr sta guarendo forse anche prima del previsto.

Per la 'rosea', infatti, Giroud potrebbe essere pronto al rientro in campo per Milan-Napoli, big match di Serie A in programma il prossimo 19 dicembre a 'San Siro' o, al più tardi, per Empoli-Milan del 22 dicembre, ultima gara del 2021 prima della sosta natalizia del campionato. Difesa Milan, un nazionale tedesco da Pioli? Le ultime di mercato >>>