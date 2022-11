Brahim Díaz ai Mondiali con il Marocco? La decisione del giocatore

Ieri si è sparsa la voce secondo cui Houlid Regragui , Commissario Tecnico del Marocco , stesse valutando l'idea di convocare Brahim Díaz per i Mondiali in Qatar , visto l'infortunio che lo ha privato di Amine Harit , fantasista dell' Olympique Marsiglia .

Trattandosi, però, di partita amichevole e non di gara per una competizione ufficiale, Brahim Díaz, tecnicamente, avrebbe i requisiti per il cambio di casacca e di nazionalità. Il Marocco lo aveva già contattato in passato ma, così come già accaduto, la suggestione rimarrà tale.