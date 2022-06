Botman, antipasto Milan: dallo 0-3 del Lille ai punti comuni con Ibra

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il classe 2000 ha vissuto l'atmosfera di San Siro, anche se da avversario, nella vittoria del Lille per 0-3 nei gironi di Europa League del 2020. Una serata che il difensore raccontava così a France Football: "Negli spogliatoi la felicità per quello che avevamo appena fatto era dipinta sul volto di tutti. Sull’aereo da Milano a Lille c’era una atmosfera fantastica, è per vivere momenti come questi che facciamo i calciatori".