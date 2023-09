“Andò al Milan perché …”: il retroscena su Bonucci svelato

"Da Torino avevo raccolto nel tempo altre verità, ognuno ha le proprie: la prima è che la società chiese a Leonardo se volesse salutare tifosi e compagni in occasione di Juve-Milan, l’ultima in casa, ma il giocatore si rifiutò di farlo, perché convinto di restare, immagino...Molti tifosi rimproverano ancora a Bonucci il passaggio al Milan del 2017: mi risulta che non fu lui a chiedere di andar via, ma la società che aveva bisogno di fare plusvalenza. Inoltre Leo non risultava più in cima alle preferenze di Allegri. L’agente del giocatore, Lucci, creò perciò le condizioni per il passaggio in rossonero e infine convinse il suo assistito che fino al giorno prima aveva sognato la fascia di capitano di Buffon. Esattamente un anno dopo la Juve lo riportò a Torino". Ambizioni, progetti e volontà: Milan, parla Cardinale >>>