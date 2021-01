Bologna-Milan: tre giocatori verso il recupero | Serie A News

Milan: contro il Bologna tornano Bennacer, Tonali e Mandzukic

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, saranno a disposizione del Milan, per la gara di sabato contro il Bologna, Sandro Tonali, Mario Mandzukic e Ismael Bennacer. Anche nella gara contro l’Inter, queste assenze si sono fatte sentire parecchio, soprattutto a centrocampo viste le indisponibilità dei due registi.

Tonali e Mandzukic sono stati lasciati fuori dal Derby per precauzione, mentre l'algerino è lontano dai campi dalla sfida tra Milan e Parma del 13 dicembre scorso. Adesso Stefano Pioli può contare su dei ritorni molto importanti.