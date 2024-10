Bologna-Milan, quattro trasferte organizzate per nulla: il retroscena

Dopo il rinvio di Bologna-Milan , i rossoneri si ritroveranno con una gara de recuperare, si presume a febbraio. La giornata di ieri è stata molto concitata: come riporta gazzetta.it, il Diavolo ha organizzato quattro trasferte diverse . E naturalmente il team manager Alberto Marangon e i suoi collaboratori erano obbligati a giocare d’anticipo, ovvero a essere pronti prima dell’eventuale annuncio della Lega Serie A sul campo neutro. Perché la formazione di Fonseca doveva essere messa nelle condizioni ideali per viaggiare, anche se non c'era la sicurezza di dove si sarebbe potuta giocare la partita.

Bologna-Milan, quattro soluzioni e cambi organizzativi: i retroscena della vigilia rossonera

Il Milan, si legge, aveva fissato una struttura a Bologna e soprattutto il viaggio in treno: dopo l’allenamento del mattino a Milanello e il pranzo nel centro sportivo, i giocatori erano liberi di tornare a casa e avrebbero dovuto ritrovarsi a Casa Milan alle 17, per poi trasferirsi tutti insieme alla stazione centrale di Milano, dove alle 18 erano stati prenotati alcuni vagoni di un treno per Bologna. La prima alternativa era quella del Sinigaglia di Como: in quel caso il Milan si sarebbe ritrovato questa mattina a Milanello per poi partite in pullman verso Como il pomeriggio. Per Verona ed Empoli, altre due alternative, il Milan avrebbe dovuto organizzare due hotel, il pullman per tutto lo staff necessario e il treno. Tutta organizzazione inutile, visto il rinvio ufficiale di Bologna-Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Rivoluzione in attacco? Due opzioni, mentre Camarda...