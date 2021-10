Bologna-Milan: Theo Hernández e Brahim Díaz ancora positivi al CoVid

Sia Theo Hernández sia Brahim Díaz non ci saranno in Bologna-Milan di domani sera al 'Dall'Ara'. I due non si sono ancora negativizzati

Daniele Triolo

Theo Hernández e Brahim Díaz saranno costretti a saltare Bologna-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Entrambi, infatti, risultati positivi al CoVid durante il periodo di sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, hanno ancora il tampone positivo.

Anche nel caso in cui Theo Hernández (che ha contratto il virus più di dieci giorni fa) si negativizzasse oggi, saremmo già alla vigilia della partita (così come era capitato ad Olivier Giroud, a settembre, prima di Milan-Lazio) e, pertanto, i tempi sarebbero troppo ristretti. Il francese non sarebbe quindi a disposizione di mister Stefano Pioli per la trasferta del 'Dall'Ara'.

Per Brahim Díaz, invece, non sono ancora trascorsi i dieci giorni di isolamento, come da protocollo CoVid in vigore. Vedremo, dunque, se Theo e Brahim potranno esserci per Milan-Torino di martedì sera a 'San Siro' oppure se avranno bisogno di qualche altro giorno per smaltire l'infezione e tornare a disposizione.

Per Bologna-Milan, dunque, Pioli dovrà accontentarsi del ritorno di Franck Kessié, che non ha giocato a Porto poiché squalificato in Champions League. Con la speranza di poter contare anche su Ante Rebic. Milan, gli occhi di Maldini sul miglior bomber d'Europa: le ultime news >>>