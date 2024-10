Bologna-Milan, Scaroni si è astenuto dal voto: ecco il motivo

Bologna-Milan, partita in programma oggi per la 9^ giornata della Serie A 2024-25, è stata ufficialmente rinviata. Il retroscena su Scaroni

Bologna-Milan, partita in programma oggi per la 9^ giornata della Serie A 2024-25, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi dopo la riunione di Lega andata in scena ieri. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere della Sera', il presidente del Milan, Paolo Scaroni, essendo parte in causa, avrebbe deciso con signorilità di astenersi dal voto, mentre gli altri consiglieri avrebbero appoggiato la linea dell'ad del Bologna Fenucci, il quale, pur non appartenendo al consiglio, ha partecipato a entrambe le sessioni. Poi la decisione finale di rinviare la gara (che si dovrebbe recuperare a febbraio). LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, una sorpresa al posto di Theo? Le mosse di Fonseca. E Camarda...