Bologna-Milan, recuperano i duri: riecco Ibrahimovic, Kessie e Rebic

Dopo le difficoltà di Oporto, il Milan può accennare un sorriso: contro il Bologna riecco Kessie e Rebic. E Ibra si scalda per un posto da titolare

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' punta l'attenzione sulle parole di Zlatan Ibrahimovic dopo la sconfitta con il Porto. "Non dobbiamo mollare, non è cascato il mondo. Finché c'è speranza io ci credo". Parole da leader che sottolineano che, dal punto di vista aritmetico, ancora nulla è perduto. L'esempio Atalanta di due stagioni fa non può che essere da insegnamento. Molto è però perduto per un Milan che non vuole ancora darsi per vinto per diversi motivi: innanzitutto per l'orgoglio, ma anche per il prestigio e per la possibilità di conquistare almeno l'Europa League. Una vetrina, ovviamente, non al livello della Champions ma che permetterebbe di innalzare il ranking Uefa. Inoltre, in caso di arrivo fino in fondo, permetterebbe di incassare una trentina di milioni di euro.