Bologna-Milan, Leao alla prima con il numero 10 | Serie A News

Hanno iniziato tutti forte, al netto degli infortuni di Kvara e Dybala: doppietta per Osimhen e Lautaro, gol per Immobile e Vlahović. Ora tocca a Rafa Leao. Il test, però, Bologna-Milan, sarà tutt'altro che semplice: i rossoblu sono quasi la stessa squadra dello scorso anno, hanno lo stesso allenatore - Thiago Motta - e tutto per partire forte.

Il Bologna, poi, nell'edizione 2022-2023 del campionato di Serie A, ha avuto la miglior difesa casalinga del torneo con soli 14 gol subiti in 19 partite, come l'Inter. Questo a impressione. A Milanello nessuno si fida dei rossoblu. Nella partita odierna, poi, Pioli chiederà a Leao di attaccare in modo diverso, secondo 'La Gazzetta dello Sport': largo come sempre, per puntare il diretto avversario, ma anche di dare una mano in difesa.