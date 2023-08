Bologna-Milan, Pioli all’attacco con Pulisic, Giroud e Leao | Serie A News

Proprio per questo motivo il Milan di Pioli, come riporta la Gazzetta dello Sport, starebbe sperimentando soluzioni in attacco. Inoltre starebbe verificando quali giocatori dovranno essere schierati dal 1° di gioco al Dall''Ara contro il Bologna. Il tridente provato più volte negli allenamenti è stato quello composto da Leao, Giroud e Pulisic. Per quel che riguarda Chukwueze è facile immaginare che partirà dalla panchina per aiutare i compagni. Sarà suo compito cercare la rete in ripartenza nel caso che l'americano non riuscisse a far male ai felsinei.