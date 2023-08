Bologna-Milan, Pioli riparte da Loftus-Cheek e Pulisic | Serie A News

Lunedì sera Bologna-Milan: spazio in campo sicuramente per Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, arrivati in estate dal Chelsea

Dario Bartolucci Lupi

Un proverbio famoso recita che squadra che vince non si cambia. In buona sostanza significa che quando vi è un sistema equilibrato in grado di svolgere tutti i compiti richiesti allora è meglio non porvi mano e lasciare che tutte le cose vadano per il meglio. Nel mondo calcistico questo avviene solamente quando in una squadra si creano un'intesa ed un'armonia difficili da ricreare in uno spogliatoio. Il Milan di Pioli però vorrebbe farcela a ricreare quell'ambiente perfetto e da tutti ricercato, quantomeno per la partita prevista contro il Bologna.

Bologna Milan, Pioli alla caccia di certezze: si riparte dalle ali d'attacco — Il Milan di Stefano Pioli ha avuto qualche giorno di riposo a seguito delle amichevoli pre campionato ed ora è pronta per la nuova edizione della Serie A. L'allenatore classe '65 nato a Parma ha valutato tutti i nuovi innesti e ha valutato in modo molto positivo i due innesti provenienti dal Chelsea ovvero Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. L'americano è giunto in Italia per ritrovare una maglia da titolare e anche per riportare in auge il proprio nome. Infatti è bene tenere a mente che si tratta del giocatore più famoso ed influente degli USA.